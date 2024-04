Fußball - 2. Liga: Kiel in die Bundesliga? Das spricht dafür

Und da ist da noch Ex-Nationalspieler Lewis Holtby (33), der einst in Aachen, Schalke und Mainz eines der größten Zukunftsversprechen im deutschen Fußball war und es bis in die Premier League zu Tottenham Hotspur brachte. 2018 stieg er mit dem HSV in die Zweitklassigkeit ab, wo er bis jetzt stecken blieb, erst mit den Hamburgern, dann mit den Blackburn Rovers in England und seit 2021 mit Holstein Kiel.