Rasche Reaktion auf Talfahrt: FCK entlässt Trainer Schuster

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich von Trainer Dirk Schuster getrennt. Dies teilte der seit fünf Spielen sieglose Zweitligist am Donnerstag mit. Schuster hatte das Amt im Mai 2022 übernommen und die Roten Teufel kurz darauf in die 2. Bundesliga geführt. Wie der 55-Jährige wurde auch dessen Assistent Sascha Franz von seinen Aufgaben entbunden.

"Nicht zufriedenstellende Entwicklung"

Besserung nach dem Fehlstart in die Saison

Nach dem Fehlstart in diese Saison mit Niederlagen gegen den FC St. Pauli und Schalke 04 schien es zunächst wieder besser zu laufen. In den folgenden sieben Spielen blieb Kaiserslautern ungeschlagen und arbeitete sich bis auf den dritten Platz vor.

Fehlende Erfolg nach Pokla-Coup

In der Liga gab es aber vier Niederlagen und nur einen Punkt in den vergangenen fünf Spielen. Die schwache Vorstellung beim jüngsten 0:3 gegen Holstein Kiel bestärkte die Verantwortlichen offenbar in ihrer Ansicht, dass Schuster den erneuten Umschwung nicht herbeiführen könne. In der laufenden Saison belegt Kaiserslautern mit 18 Punkten derzeit den elften Platz.