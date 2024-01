Handball-EM: Frankreich nach Sieg gegen Schweden im Finale

Frankreich ist der erste Finalist dieser Handball-EM. In einem packenden Halbfinale gegen Schweden setzte sich Frankreich in der Verlängerung durch.

Frankreichs Handballer haben gegen Schweden die Nerven behalten und dank riesiger Comeback-Qualitäten das EM-Finale erreicht. Der Olympiasieger gewann das Duell nach Verlängerung. 26.01.2024 | 6:36 min

Frankreich steht im Finale der Handball-EM. Der Rekord-Weltmeister setzte sich am Freitagabend im Halbfinal-Duell gegen Titelverteidiger Schweden mit 34:30 (27:27, 17:11) nach Verlängerung durch.

Vor 19.750 Zuschauern in der ausverkauften Lanxess Arena war Linksaußen Hugo Descat (8) der beste Werfer für Frankreich. Für die Schweden, die ihre Hoffnung auf den sechsten EM-Titel begraben mussten, war der Magdeburger Felix Claar (9 Tore) am erfolgreichsten.

Frankreich mit Führung in die Halbzeit

Im Top-Duell erwischten die Skandinavier den besseren Start - auch aufgrund der Paraden von Torhüter Andreas Palicka. Doch dann schloss Frankreich auf und ging in der 9. Minute in Unterzahl erstmals in Führung (5:4).

Schweden musste zwischenzeitlich fast neun Minuten auf einen Treffer warten, da sie entweder an Frankreichs Keeper Samir Bellahcene scheiterten oder es an Präzision im Abschluss mangelte. So bauten die Franzosen die Führung bis zur Halbzeit auf 17:11 aus.

Im ersten Halbfinale der Handball-EM 2024 trifft Olympiasieger Frankreich auf Titelverteidiger Schweden in Köln. Wer kommt ins Finale? 26.01.2024 | 127:43 min

Per Freiwurf in die Verlängerung

In der zweiten Halbzeit kam Schweden besser in die Partie und in der 40. Minute zum Ausgleich. Frankreich, über sechs Minuten ohne Treffer, ging im Gegenzug durch Nedim Remili wieder in Führung und baute diese erneut auf drei Tore an (43.). Schweden kämpfte sich erneut heran, während Frankreich einmal mehr an Torhüter Palicka scheiterte.

Schweden kam in der 48. Minute wieder zum Ausgleich (22:22), die Führung wechselte in der Folge hin und her. In einer packenden Schlussphase blieb der Titelverteidiger vorne und schien schon wie der Sieger, doch durch einen verwandelten Freiwurf bei abgelaufener Uhr brachte Elohim Prandi Frankreich in die Verlängerung, wo sich Les Bleus durchsetzen.

