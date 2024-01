Bei Spiel gegen Kroatien: Franzosen rassistisch beleidigt

Nach den Rassismusvorwürfen von Frankreichs Handballern gegen kroatische Fans beim EM-Hauptrundenspiel am Donnerstag in Köln hat der Europa-Verband EHF klärende Gespräche mit dem Deutschen Handballbund und der Delegation Kroatiens angekündigt.

Rekordweltmeister Frankreich ringt Kroatien im ersten Hauptrundenspiel knapp nieder. Frankreichs Superstar Nikola Karabatic gelang dabei Historisches. 18.01.2024 | 4:24 min

Das Spiel in der Zusammenfassung:

EHF greift gegen kroatische Fans durch

Der EHF hatte auf diskriminierende Rufe gegen französische Nationalspieler reagiert und die betreffenden Zuschauer aus der Lanxess Arena in Köln verbannt.

Zugleich verurteilte die EHF "jede Form von Rassismus, Diskriminierung und Intoleranz". Man werde jegliches Verhalten, das darauf abziele, "Spieler, Funktionäre und Zuschauer zu diskriminieren oder rassistisch zu beleidigen" nicht tolerieren, so die EHF in einer Mitteilung am Freitag.