70. Geburtstag: "Jo" Deckarm freut sich auf Handball-EM

Bei der WM 1978 wurde Joachim Deckarm zum Handballhelden - bald darauf wurde er durch einen unglücklichen Sturz zum Pflegefall. Doch Deckarm kämpft sich zurück ins Leben. 19.01.2024 | 9:10 min

Joachim Deckarm wird 1978 mit Deutschland Handball-Weltmeister - gegen die als unbezwingbar geltende damalige Sowjetunion. Am 30. März 1979 beendet die Tragödie in Tatabánya in Ungarn seine Karriere - als weltbester Spieler seiner Zeit. Es folgte ein Leben in Rehabilitation seit 45 Jahren.

Freund und Weggefährte Heiner Brand

"Machen wir eine Party oder eine Partie?" Sein Wortwitz, der Schalk von "Jo" Deckarm blitzt auf. Die Antwort seiner Freunde: "Am besten beides - nur nacheinander." Erst die Party zum 70. Geburtstag, dann wieder eine Partie Schach, das Spiel, das er so sehr liebt.

Oder seine Würfelspiele mit Ex-Bundestrainer Heiner Brand: Der wich in den zurückliegenden Jahrzehnten nie als Freund von seiner Seite. So auch diesmal: Den 70. Geburtstag von Joachim Deckarm hat dessen einstiger Mitspieler mit den Weltmeistern von 1978 organisiert.

Heiner Brandt (li./14) mit Joachim Deckarm in der DHB-Auswahl 1976. Quelle: dpa

Wir sind, nach seinem Unglück, immer schon als Partner aufgetreten und nach dem Unfall waren wir alle in der Verantwortung. Ich vielleicht ganz besonders, weil wir eben vieles gemeinsam erlebt haben. Heiner Brand

Im Frühjahr 2024 jährt sich nach 45 Jahren, seit dem dunklen Freitag, dem 30. März 1979, der schreckliche Unfall. Nach einem Zusammenprall mit einem ungarischen Gegenspieler fällt Joachim Deckarm bewusstlos auf den Betonboden, der nur mit einer hauchdünnen Kunststoffschicht versiegelt ist. Ein Europa-Pokalspiel in Tatabánya als Tragödie.

Deckarms Weg zurück ins Leben

Nach 131 Tagen Koma wacht Deckarm wieder auf, mit den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas. Werner Hürter hat einst das Talent von Deckarm erkannt und bis zu Hürters Tod 1996 lernt Deckarm wieder alles neu: Bewegung, Reaktion, Sprache, Koordination und kämpft sich als abgeschriebener Pflegefall zurück ins Leben, mit allen Höhen und Tiefen.

Sein Bruder, Herbert Deckarm, der ihn mit Heiner Brand und Freunden im Sommer 2018 aus Saarbücken, seiner Geburtsstadt, nach Gummersbach zurückholt, sagt über "Jo", wie alle ihn liebevoll nennen:

Ich will, ich kann, ich muss. Also, wer nix tut, stirbt. Jo hat zwar diesen schlimmen Unfall vor bald 45 Jahren gehabt. Aber er ist immer noch da. Er kann krabbeln, er kann sich des Lebens freuen. Herbert Deckarm

Für viele ist es ein Leben zwischen Wunder und Wille. Gummersbach wirkt zwischendurch wie eine Frischzellenkur.

Das Evangelische Seniorenzentrum in der einstigen Handballhochburg ist heute das Zuhause von Joachim Deckarm. Hier empfängt er jeden Tag seine Gäste. Über seinem Bett hängt eine neue Vitrine, die Erinnerungen an eine unvergessliche Handballzeit trägt. Gegenüber ist der Wimpel aus Tatabánya zu sehen, als Andenken an der Wand und vom Club seines größten Schicksals.

Pandemie setzt "Jo" Deckarm zu

Als aber die Pandemie der Welt den Stecker zieht, wird auch Joachim Deckarm krank: Lungenentzündung, Krankenhaus, zweimal Corona. Wochenlang Bettruhe. Seitdem ist er weiter eingeschränkt. Die sportliche Reha ist nicht mehr möglich, drei Therapeuten kümmern sich um ihn weiterhin fürsorglich, um einen Handball-Fan, der immer noch auf Reisen geht.

Wie 2019 bei der Handball-WM gibt es auch 2024 ein standesgemäßes "Happy Birthday", von 20.000 Zuschauern in der Kölner Arena bei der Handball-EM. Der Besuch des zweiten deutschen Hauptrundenspiels bei der Heim-EM am Samstag gegen Österreich ist dabei nur ein Teil des regelrechten Partymarathons rund um den runden Geburtstag.

Vorbild für viele

Joachim Deckarm wird geliebt für seinen Mut, seine unglaubliche Energie, seine Kraft und ist Vorbild für viele. Deckarm, der so gerne die Nähe der Menschen sucht, hat sich die Lust am Leben erhalten. Er hat seine "Weltmeister" mit seinem Willen mitgeprägt und - so schlimm der Unfall für ihn war - aktuell stärker zusammengeführt als in ihrer aktiven Vergangenheit.

"Es ist ein großes Gefühl, zur Mannschaft zu gehören. Und seit 1978 ist dieses Gefühl, als wir Weltmeister wurden, beibehalten worden", sagt Deckarm, der nie Kapitän war, aber der Macher im Hintergrund. Handballspieler haben eben besondere Gene. Sie heißen Leidenschaft und Einfühlungsvermögen - oder in einem Wort: Empathie.