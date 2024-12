Manuel Neuer verletzt: Längere Pause nach Bodycheck

Bodycheck von Neuer gegen Frimpong

Neuers Zusammenstoß mit Bayer Leverkusens Jeremie Frimpong beim Aus im DFB-Pokal in der Vorwoche entpuppte sich als noch folgenschwerer. Neuer hatte für diese Aktion Rot gesehen und danach im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) verletzt gefehlt.

"Er hat einen Rippenbruch. Wahrscheinlich wird er dieses Jahr nicht mehr spielen", klärte Bayern-Trainer Vincent Kompany am Montagabend auf.

Bayerns Ziel: Platz acht

Am Ziel der Münchner fürs Spiel gegen Schachtar Donezk, das in der Arena auf Schalke ausgetragen wird, ändert sich nichts. Sie wollen mit einem weiteren Sieg die Klettertour in der Tabelle der reformierten Liga fortsetzen.