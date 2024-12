DFB-Pokal: Leverkusen schlägt Bayern in Überzahl

Titelverteidiger Bayer Leverkusen hat das Gipfeltreffen im DFB-Pokal -Achtelfinale bei Bayern München für sich entschieden und steht in der Runde der besten Acht. Für den Rekordsieger aus München endet die Cup-Saison auch in dieser Spielzeit bereits vor dem großen Finale im Mai in Berlin.

Tella köpft Siegtreffer für Leverkusen

Das Tor des Abends für den amtierenden Doublesieger erzielte Nathan Tella per Kopf in der 69. Minute. Die Werkself spielte zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 50 Minuten in Überzahl, da Bayern-Keeper Manuel Neuer in der 17. Minute die Rote Karte sah.