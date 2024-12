Fußball: Debatten beim FC Bayern nach dem Aus im Pokal

Als Manuel Neuer nach dem Aus des FC Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen über seine erste rote Karte in seinem 866. Profispiel sprach, wirkt der Torwart sehr betreten. "Ist natürlich spielentscheidend", sagte der Kapitän geknickt:

Neuers Bock der Anfang vom Ende

Neuer bezog sich auf seinen Bodycheck in der 17. Minute gegen Jeremy Frimpong, als er beim Herauslaufen zu spät kam. Später traf der eingewechselte Nathan Tella per Kopf zum 0:1 und damit zum Einzug der Werkself ins Viertelfinale.

Es war das fünfte frühzeitige Pokal-Aus für die Bayern in Serie. "Ich hoffe schon, dass uns das anstachelt", sagte Mittelfeldspieler Joshua Kimmich zu den verbliebenen Titelchancen in der Bundesliga und Champions League.

Nur zwei Siege in acht großen Spielen

Max Eberl reagierte bei dem Thema äußerst gereizt. "Ich weiß, dass Sie sehr kritisch sind. Ich weiß, dass Sie alles in Frage stellen. Das ist mir relativ scheißegal", blaffte der Sportvorstand einen Reporter an.

Freund und Kimmich räumen fehlenden Ertrag ein

Sportdirektor Christoph Freund äußerte zwar Zuversicht, dass sich die Bilanz bessern werde. Zugleich stimmte er wie Kimmich zu, dass der Ertrag in den großen Spielen oft fehle.

Wir müssen diesen Weg auch in positive Ergebnisse ummünzen.

Trotz Unterzahl hatten die Bayern gegen Leverkusen lange dominiert. Mittelstürmer Harry Kane sah wegen seines Faserrisses im Oberschenkel von der Tribüne aus allerdings, dass seine Abschlussstärke fehlt. Und er sah auch die weitere vertraute Debatte mit Wucht anrollen, als Neuer Frimpong abräumte, was Schiedsrichter Harm Osmers als Notbremse wertete.

Drittes Spiel, zweite Niederlage für Bayern München in der Champions League. Beim FC Barcelona mit Ex-Trainer Flick unterliegt der Rekordmeister deutlich mit 1:4.

Muss Neuer rauslaufen?

Bei der WM 2014 hatte Neuer sein Markenzeichen im Achtelfinale gegen Algerien geprägt, als er wie ein Libero mehrfach Bälle ablief. Zuletzt prägten sich eher Szenen ein, in denen dabei etwas schief ging.

Wie beim Gegentor bei Aston Villa, als Jhon Duráns Schuss im Bogen über Neuer hinweg ins Tor flog. Die damals geführte Debatte über Neuers Timing wurde unterfüttert von seinem Crash zuvor gegen Zagreb, als er bei einem Ausflug mit Angreifer Bruno Petkovic kollidierte und so heftig auf den Rücken knallte, dass er zur Halbzeit raus musste. Schon damals wurde gefragt: Muss Neuer da rauslaufen?

Kimmich verteidigt Neuer - Müller nicht

Kompanys hoch stehende Defensive begünstigt es, dass Neuer in die Bredouille gerät. Kimmich sprang seinem Torwart bei.

Thomas Müller formulierte es zurückhaltender. Wie er die Szene gesehen habe? "So wie alle. Es war ein langer Ball, und da kommt er vom Timing her so ein bisschen im falschen Moment." Auch diese Debatte wird den Bayern wohl erhalten bleiben.