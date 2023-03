Mikaela Shiffrin hat im alpinen Weltcup einen neuen Rekord aufgestellt. Beim Slalom in Are wurde sie Erste, hat nun 87 Weltcupsiege eingefahren und damit die bisherige Bestmarke des legendären Ingemar Stenmark überboten. Der heute 66 Jahre alte Schwede hielt den Rekord von 86 Siegen seit 1989. Diese Marke hatte Shiffrin am Freitag in Are mit ihrem Sieg im Riesenslalom eingestellt.