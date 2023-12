Weikert im sportstudio: Neue deutsche Olympia-Bewerbung

Trotz sieben gescheiterten Bewerbungen in Serie will der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die Olympischen Spiele wieder nach Deutschland holen . Das unterstrich DOSB-Präsident Thomas Weikert im sportstudio , nachdem sich die Mitgliederversammlung in Frankfurt einstimmig für die Erarbeitung eines Konzeptes für eine neue deutsche Olympia-Bewerbung ausgesprochen hatte.