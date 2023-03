Rückkehr russischer Athleten : Im Schafspelz zu Olympia

Aber die Zuschauer müssen das nicht und wenn eine Nation Protest kann, dann die Franzosen! Viele Athleten sind inzwischen so klug und so kreativ, auch denen wird eine Antwort einfallen. Wer zu Olympia will, ist dem Frieden verpflichtet - nicht nur für zwei Wochen! Die Friedenstauben damals in Seoul übrigens verbrannten am lebendigen Leibe.