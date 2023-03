Russische Sportler : In den Diensten der Armee und Putins

Als IOC-Präsident Thomas Bach Ende Januar am Rande der Rodel-WM in Oberhof zum ersten Mal darüber sprach, dass russische und belarussische Athleten trotz des Krieges in der Ukraine unter neutraler Flagge an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen könnten, löste er eine bis heute andauernde Debatte aus, die nicht nur die Sportwelt beschäftigt, sondern auch die Politik.