Für die Mehrkämpferinnen geht es in Budapest gleich am ersten WM-Tag los: Sie starten am Samstag um 10:35 Uhr mit den 100 Meter Hürden. Es folgen der Hochsprung (11:47 Uhr), das Kugelstoßen (19:05 Uhr) und die 200 Meter (20:31 Uhr). Dann heißt es regenerieren und Kräfte sammeln für Tag zwei.



Am Sonntag stehen noch Weitsprung (9:50 Uhr), Speerwurf (12/13:05 Uhr) und die 800 Meter (18 Uhr) auf dem Programm. Für jede Einzelleistung gibt es eine zugeordnete Punktzahl, am Ende gewinnt die Athletin, die in der Summe am meisten Punkte erreicht hat.