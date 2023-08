100 Meter: Usain Bolt (JAM) 9,58 Sekunden / 16. August 2009 in Berlin



200 Meter: Usain Bolt (JAM) 19,19 Sekunden / 20. August 2009 in Berlin



400 Meter: Wayde van Niekerk (RSA) 43,03 Sekunden / 14. August 2016 in Rio de Janeiro



800 Meter: David Lekuta Rudisha (KEN) 1:40,91 Minuten / 09. August 2012 in London



1500 Meter: Hicham El Guerrouj (MAR) 3:26,00 Minuten / 14. Juli 1998 in Rom



5000 Meter: Joshua Cheptegei (UGA) 12:35,36 min / 14. August 2020 in Monaco



10.000 Meter: Joshua Cheptegei (UGA) 26:11,00 min / 7. Oktober 2020 in Valencia



110 Meter Hürden: Aries Merritt (USA) 12,80 Sekunden / 07. September 2012 in Brüssel



400 Meter Hürden: Karsten Warholm (NOR) 45,94 s / 3. August 2021 in Tokio



4 x 100 Meter: Jamaika (Carter, Frater, Blake, Bolt) 36,84 Sekunden / 12. August 2012 in London



4 x 400 Meter: USA (Valmon, Watts, Reynolds, Johnson) 2:54,29 Minuten / 22. August 1993 in Stuttgart



3000 Meter Hindernis: Saif Saaeed Shaheen (QAT) 7:53,63 Minuten / 03. September 2004 in Brüssel



20 Kilometer Gehen: Yūsuke Suzuki (JPN) 1:16:36 Stunden / 15. März 2015 in Nomi



35 Kilometer Gehen: Wladimir Kanaikin (RUS) 2:21:31 Stunden / 19. Februar 2006 in Sochi



Marathon: Eliud Kipchoge (KEN) 2:01:09 Stunden / 25. September 2022 in Berlin

Bildquelle: imago/Chai v.d. Laage