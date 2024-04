Kobayashi: Anlauf für 300-Meter-Sprung im Skifliegen?

Japans Weltklasse-Skispringer Ryoyu Kobayashi testet auf einer provisorischen Schanze in Island die Grenzen beim Skifliegen aus. Wacklige Bilder des isländischen Senders RUV zeigen aus großer Distanz, wie ein Athlet von der auf einem Berg errichteten Anlage weit in den Auslauf fliegt.

Geplant war offenbar ein Flug von 300 Metern, was zunächst misslang. Am Dienstag schaffte Kobayashi stattdessen nach RUV-Angaben 256 Meter, am Mittwoch soll der 27 Jahre alte Japaner nach Informationen des polnischen Portals "skijumping.pl" 291 Meter weit geflogen sein. Die aktuelle und offizielle Bestmarke hält der Österreicher Stefan Kraft, der im März 2017 in Vikersund 253,5 Meter flog.