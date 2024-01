Skispringen: Wellinger klar hinter Kobayashi in Quali

Wellinger trotz Rückschlag kämpferisch

"Ich war viel zu spät, bin voll am Schanzentisch vorbeigefahren", sagte Wellinger nach der enttäuschenden Qualifikation, fügte in der ARD allerdings kämpferisch direkt an: "Aber das will nichts heißen." Bundestrainer Stefan Horngacher kommentierte knapp: "Das ist nicht tragisch."