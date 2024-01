Vierschanzentournee: Wellinger - vom Gejagten zum Jäger

Zweifellos ist im Kampf um den ersten deutschen Tournee-Gesamtsieg seit 22 Jahren die außergewöhnliche Nervenstärke und Coolness des Doppel-Olympiasiegers gefragt. Mit winzigen 4,8 Punkten Rückstand - das sind umgerechnet knapp 2,67 Meter - geht Wellinger in das Finalspringen am Samstag (16:30 Uhr/live in der ARD) in Bischofshofen. Knapper war es letztmals 2017, als der Norweger Daniel Andre Tande mit einem Vorsprung von 1,7 Zählern auf Kamil Stoch zum letzten Tournee-Springen reiste.