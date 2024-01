Skispringen: Was für Wellinger spricht - und was gegen ihn

Schon beim Tourneespringen von Innsbruck waren Papa, Schwester, Schwager und ein Spezl von Andreas Wellinger an der Schanze, beim Finale in Bischofshofen wird es eine ganze Delegation von Familie und Freunden sein plus Tausende deutscher Anhänger. Dazu hat der deutsche Hoffnungsträger ein perfektes deutsches Team von Bundestrainer Stefan Horngacher bis zu Material-Guru Erik Simon an seiner Seite.



Ryoyu Kobayashi hat sich sein eigenes "Team ROY" zusammengestellt mit seinem finnischen Erfolgscoach Janne Väätäinen an der Spitze - ungewöhnlich in Japan, wo Skispringer traditionell in großen Firmen-Teams angestellt sind. Dazu hat er seinen großen Bruder Junshiro, der im Mittelfeld mitspringt, immer an seiner Seite. Fans werden Kobayashi beim Tournee-Finale wohl keine unterstützen - dafür hat er aber viel weniger Druck als Wellinger, auf dem die Erwartungen von ganz Skisprung-Deutschland nach 22 Jahren ohne Gesamtsieg lasten. Wellingers Antwort auf die Frage, warum Kobayashi so gut fliegt: "Vielleicht, weil er weniger reden muss als ich."