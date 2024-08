Hartung zu Sportförderung: Know-how bleibt nicht im System

Vielleicht sogar beides. Auf der einen Seite werden die Sportlerinnen und Sportler auf vielfältige Weise vom Bund unterstützt und der kommende Sporthaushalt wurde vom Bundestag deutlich erhöht. Andererseits bekommt man bei den Olympischen Spielen mit, wie es in anderen Ländern läuft, dass die Prämien in einigen anderen Staaten höher ausfallen. Das anzusprechen, ist dann auch in Ordnung. Die Athleten haben den Moment genutzt, um in die Diskussion zu gehen.

... ist ein ehemaliger Weltklasse-Säbelfechter. Er gewann vier EM-Titel, wurde Mannschafts-Weltmeister und nahm an drei Olympischen Spielen teil. Engagement im Sport: Gründungspräsident des Vereins "Athleten Deutschland", vier Jahre Mitglied im Aufsichtsrat der Stiftung Deutsche Sporthilfe, vier Jahre im Präsidium des Deutschen Fechter-Bundes, zwei Jahre als Athletenvertreter im Präsidium des Deutschen Olympischen Sport Bundes (DOSB). Aktuell ist der 34-jährige Geschäftsführer der Sportstiftung NRW. Die Sportstiftung NRW Gefördert werden mit vom Land NRW bereit gestelltem Stiftungskapital Talente aus olympischen, paralympischen, deaflympischen (Gehörlosensport) und World-Games-Sportarten. Der Fokus liegt auf die Nachwuchskader. Neben direkter finanzieller Unterstützung gibt es die Förderung von Sportinternats-Plätzen, Stipendien bei herausragenden Leistungen in der Schule oder an der Uni sowie psychologische Beratung und Coaching-Angebote.

Hartung: Im Fechten bin ich noch besonders nah dran und da sehe ich, dass es sich immer weniger Vereine noch leisten können, Nachwuchsleistungssport zu betreiben. Die Reisen und Unterkünfte werden immer teurer, die Anforderungen an Vereine und ehrenamtliche Übungsleiter steigen. Viele Vereine machen deshalb nicht mehr den Schritt vom Breiten- zum Leistungssport. Auf der anderen Seite sehe ich die ungefähr 500 jungen Menschen, die wir mit der Sportstiftung NRW unterstützen. Das sind richtig tolle junge Leute, die begeistert und begeisternd ihren Sport machen. Ich weiß nicht, wie viele von denen am Ende bei den Olympischen Spielen stehen und Medaillen gewinnen werden, aber ich sehe, was sie jetzt erleben und was sie weitergeben in ihre Schulklassen, in ihre Hörsäle, später auch an ihren Arbeitsplätzen. Das hat einen riesigen Wert.