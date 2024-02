Investorendeal: Hellmann: "Druck auf einigen Klubvertretern"

Geplatzter Investoren-Deal, Fan-Proteste und die Zukunft der Liga. Zu Gast im Studio: Axel Hellmann, Vorstandssprecher Eintracht Frankfurt. Moderatorin: Katrin Müller-Hohenstein 24.02.2024 | 24:41 min

Der geplatzte Investorendeal der Deutschen Fußball-Liga (DFL) wird die Bundesliga noch lange beschäftigen. Axel Hellmann als Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt sagte im aktuellen sportstudio, dass die am Mittwoch vermeldete Absage des Investoreneinstiegs sich "seit zwei, drei Tagen" angebahnt haben. "Es haben immer mehr Vereinsvertreter sich bei mir gemeldet und gesagt: Wir müssen raus aus dieser Sackgasse."

Es war eine Menge Druck auf einigen Klubvertretern. Das wichtigste war: Sowohl Fans auch Offizielle, alle die den Fußball lieben, haben sich nicht gut gefühlt in der Gesamtsituation.

Fehler in der Kommunikation gegenüber den Fans

Bei Eintracht Frankfurt mit seinen mächtigen Ultras hatte es kaum Proteste gegeben, was laut des Vorstandschef daran lag, dass es seit langem einen "engen Draht" zur aktiven Fanszene gebe. Das DFL-Präsidiumsmitglied nannte es einen "Webfehler", dass viele Klubs in der Kommunikation gegenüber Gremien und Mitgliedern immer mehr in Schwierigkeiten geraten seien.