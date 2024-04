VfL Bochum: Großes Zittern beim kleinen Revierklub

Bochum-Kapitän Anthony Losilla nach dem verlorenen 1:2-Abstiegskrimi in Köln im sportstudio-Talk bei Sven Voss. 06.04.2024 | 18:44 min

Im Sommer jährt sich Anthony Losillas Wechsel von Dynamo Dresden nach Bochum zum zehnten Mal - und seit dem Frühling 2018 pflegt der aus der Gemeinde Firminy bei Saint-Étienne stammende Mittelfeldspieler eine bestimmte Gewohnheit. "Verträge verlängere ich seitdem immer nur um ein Jahr", erzählt er. Denn:

Das pusht mich so richtig. Anthony Losilla, Bochum-Kapitän

VfL rutscht näher an die Abstiegsplätze heran

Im Moment hat Losilla jedoch vor allem damit zu tun, auch seinen Teamkollegen Beine zu machen. Der VfL, der sich Mitte Februar nach dem 3:2 gegen die Bayern schon auf der sicheren Seite wähnte, rutscht mit jedem Spieltag näher heran an die Abstiegsplätze. Deshalb herrscht unter Bochums Anhängern inzwischen auch akuter Redebedarf.

Gemeinsam mit Keeper Manuel Riemann (35) wurde Losilla nach der dramatischen Niederlage im Keller-Duell in Köln bei den aufgebrachten Fans vorstellig. "Sie wollen einfach wissen, was los ist - wenn so etwas nicht nur einmal, sondern mehrere Male hintereinander passiert", berichtete der VfL-Kapitän bei seinem Besuch im "aktuellen sportstudio"

Späte Gegentore als Dauerärgernis

So etwas - damit meint der 38-Jährige die vielen späten Tore, die sich das Team von Thomas Letsch regelmäßig einfängt. Beim 1:2 in Köln trieben die Gäste diesen fatalen Hang auf die Spitze, kassierten beide Gegentreffer erst in der Nachspielzeit. Innerhalb von 95 Sekunden.

Das Stadion im Stadtteil Müngersdorf wurde zum Tollhaus - und Monsieur Losilla trieb die Anfälligkeit der eigenen Mannschaft die Sorgenfalten auf die Stirn:

Wir führen 1:0, es passiert auch nichts Großartiges. Aber auf einmal fangen wir an zu zittern, verlieren den Mut. Und wenn wir als VfL Bochum den Mut verlieren, dann wird's schwierig. Anthony Losilla, Bochum-Kapitän

Trainer Letsch sieht Losilla als Vorbild

Drei Punkte Vorsprung hat Bochum noch auf Mainz , aktuell auf dem Relegationsplatz. Vier Zähler sind es auf Köln auf Rang 17 - nach dem Bayern-Spiel waren es noch komfortable zehn Punkte. Der Trend spricht also klar gegen den kleinen Revierklub und dessen zittriges Rasenpersonal.

Trainer Letsch lobt Losilla: "Er ist ein absolutes Vorbild, was Kampf und Einsatz anbelangt. Das Spiel in Köln war symbolisch dafür. Und es ist auch kein Zufall, dass er in seinem etwas fortgeschrittenen Alter noch immer einer der Besten ist", setzt Chefcoach Letsch deshalb gerade jetzt auf Losillas Rolle als führender Widerstandskämpfer im Team.

Losilla fordert mehr Schärfe - auch im Training

Viele hätten nach dem Sieg über die Bayern gedacht, mit dem Thema Abstiegskampf sei man durch, aber das sei wohl nicht die richtige Einstellung gewesen - kritisiert Losilla, der fordert:

Wir müssen raus aus diesem Negativkreisel, müssen in jeder Situation, auch im Training, schärfer sein. Anthony Losilla, Bochum-Kapitän

Um das zu erreichen, will der ebenso ruhige wie führungsstarke Franzose nun wieder viele selbstkritische Gespräche der Spieler untereinander anregen. Wie schon in der schwierigen letzten Saison, als dem VfL erst am finalen Spieltag der Klassenerhalt gelang.

14 Gegentore in der Schlussviertelstunde

In dieser Runde haben die Bochumer, auswärtsschwächstes Team der Liga, nach eigener Führung bereits 21 Punkte verloren, fingen sich in der Schlussviertelstunde 14 Treffer ein. Und aus den letzten sechs Partien holte das Team nur einen Punkt.