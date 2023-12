Bundesliga: Leverkusen und Bayern siegen im Gleichschritt

Tabellenführer Bayer Leverkusen hat auch sein letztes Spiel des Jahres nach einer überzeugenden Vorstellung souverän für sich entschieden. Am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga gewann die Werkself gegen den VfL Bochum mit 4:0 (3:0) und geht ungeschlagen in die Winterpause.

Wolfsburg setzt Bayern nach Pause unter Druck

Als die Münchner im Februar zuletzt in Wolfsburg angetreten waren, hatten der Trainer, der Vorstands- und der Sportchef jeweils noch andere Namen. Allein das veranschaulicht, was 2023 beim deutschen Serienmeister alles los war.

Leverkusen feiert Schick und Rekord

Mann des Tages bei Bayer war Schick, der bei seinem ersten Startelf-Einsatz in der Bundesliga seit mehr als 14 Monaten alle Tore vor der Halbzeit erzielte. Zunächst verwandelte er einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter (30. Minute), keine zwei Minuten später traf er in Torjäger-Manier (32.), dann per Kopf nach einem Eckball (45.+1). Der für Schick gekommene Victor Boniface legte zwei Minuten nach seiner Einwechslung nach (69.).