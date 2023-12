Fußball-Bundesliga: Werder verdient sich Punkt gegen Leipzig

Die Sachsen verpassten es, nach zuvor vier Pflichtspielsiegen nacheinander nach Punkten in der Tabelle mit dem Tabellenzweiten FC Bayern München gleichzuziehen.

So läuft der Spieltag in der Fußball-Bundesliga: Ob Spielplan, Konferenz-Liveticker oder Tabelle - jetzt Bundesliga-Ergebnisse aktuell verfolgen.

Lois Openda (47.) hatte die Gäste in Führung gebracht, Justin Njinmah (75.) erzielte den verdienten Ausgleich. Werder kletterte zum Auftakt des 16. Spieltags vorbei am VfL Bochum auf Platz 13.

Forsbergs letztes Spiel für Leipzig

Leipzig, angeführt von Emil Forsberg als Kapitän in seinem letzten Spiel für RB, bestimmte erstmal, was auf dem Rasen und vor allem vor dem Tor der Gastgeber passierte. Nicht mal 50 Sekunden waren gespielt, da bekam der aufgerückte Castello Lukeba einen Abwehrversuch von Anthony Jung vor die Füße. Der RB-Manndecker zog ab, der Ball klatschte an den Pfosten.