Werkself vor Coup? Bayer Leverkusen und der Traum vom Titel

Jonas Hofmann (3. v.r.) und Bayer Leverkusen führen nach einer herausragenden Vorrunde die Tabelle in der Fußball-Bundesliga an. Quelle: AFP

Die Allroundqualitäten von Jonas Hofmann auf dem Fußballfeld sind mittlerweile bestens bekannt. Vor wenigen Wochen versuchte sich der gebürtige Heidelberger zur Abwechslung aber auch mal auf einem anderen Gebiet - als er im Museum Morsbroich in Leverkusen als Kurator in Erscheinung trat.

Ein Blick zur Nordkurve genügt

Für die Ausstellung "sein & haben", die dort momentan zu sehen ist, gestaltete der Offensivspieler von Bayer Leverkusen , ebenso wie neun andere Personen, einen Raum nach seinem eigenen Kunstgeschmack. Und zu den vier Werken, die er dafür aus der Sammlung des Museums auswählte, gehört ein Bild, das ein Hochgebirgsmassiv zeigt.

Bayer Leverkusen baut seine eindrucksvollen Erfolgsserien weiter aus und lässt Bayern-Bezwinger Frankfurt nicht den Hauch einer Chance. Das Highlight ist Wirtz' Tor zum 3:0. 18.12.2023 | 9:45 min

"Mal einen Berg zu besteigen", ließ Hofmann dazu verlauten, "ist ein großer Traum von mir". Und mit großen Träumen hat es der 31-Jährige gerade auch in seinem richtigen Beruf zu tun. Da genügte ihm vor dem letzten Heimspiel gegen Frankfurt schon ein kurzer Blick zur Nordkurve.

Letztes Spiel des Jahres gegen Bochum

"Nur der eine Wunsch Jahr für Jahr, eines Tages wird er wahr", war dort quer über die komplette Tribüne zu lesen. Und mittendrin auf dem Banner hatten die Leverkusener Fans die Meisterschale platziert.

Choreo der Fans von Bayer Leverkusen vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Quelle: epa

Inzwischen ist ihre Mannschaft ein Spiel und einen Sieg weiter. Als Belohnung für das souveräne 3:0 über die Eintracht gab es den hübschen Titel Weihnachtsmeister. Und die nächste Stufe lockt nun am Mittwoch im Heimspiel gegen Bochum und beim Hinrundenfinale Mitte Januar in Augsburg.

Bayern aus eigener Kraft auf Distanz halten

Gewinnen die Leverkusener auch diese beiden Partien, sind sie zumindest schon mal Herbstmeister. Da können sich die Bayern am Mittwoch in Wolfsburg und im neuen Jahr gegen Hoffenheim und im Nachholspiel gegen Union Berlin abstrampeln wie sie wollen.

Dieses Szenario ist ganz nach dem Geschmack von Hofmann, der gedanklich auch nicht bei einem halben Titel stehen bleibt. Explizit angesprochen auf die mögliche Meister-Premiere für den Werksklub sagt der Mann mit den 22 Länderspielen für die DFB-Auswahl wenige Tage vor dem Weihnachtsfest vielmehr: "Ein Titel steht, glaube ich, bei jedem auf dem Wunschzettel."

Bayer Leverkusen ist stark in die Saison gestartet. Lili Engels und weitere Experten bewerten die Chancen der Werkself - und welche Rolle Trainer Xabi Alonso dabei spielt. 21.09.2023 | 13:27 min

Bis zu fünf Abstellungen zum Afrika-Cup

Beirren lassen sich die Leverkusener dabei auch nicht von dem Ausblick, im Januar womöglich bis zu fünf ihrer Profis zum Afrika-Cup abstellen zu müssen.

Vor allem das Fehlen der extrem zuverlässigen Innenverteidiger Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) sowie des nigerianischen Toptorjägers Victor Boniface könnte schmerzen. Doch davon will Trainer Xabi Alonso nichts wissen.

Kein Sieger, aber ein Topspiel, das diesen Namen verdient hat: Bayer Leverkusen gleicht in Stuttgart nach Rückstand aus, kann sich an der Spitze aber nicht noch klarer absetzen. 11.12.2023 | 9:18 min

Hofmann lobt Alonsos effektiven Fußball

"Ich weine nicht. Ich bin kein Opfer. Wir haben immer gesagt, dass wir viele, viele gute Spieler haben", setzt Bayers spanischer Chefcoach auf die hohe Qualität im Kader auch jenseits der Stammelf - und bekommt postwendend Lob für seine klare, zielgerichtete Arbeitsweise.

"Es sind so viele einfache, aber effektive Dinge. Das ist das, was im Fußball zählt. Gerade wie wir es von hinten heraus spielen, eröffnet uns so viele Möglichkeiten", erläutert Hofmann für das in 24 Pflichtspielen unbesiegte Bayer-Ensemble.

Letzte Niederlage vor sieben Monaten

Bei der letzten Leverkusener Niederlage, einem 0:3 beim jüngsten Saisonfinale bei Mittwoch-Gegner Bochum, stand der aus einer Familie von Handballern stammende Kicker noch in Gladbacher Diensten. Seither sind sieben Monate vergangen - und inzwischen rückt der Traum an einen Titelgewinn im Mai auch bei ihm immer stärker in den Fokus.

"Wir haben einen hohen Anspruch an uns selbst", erwähnt Freizeit-Kurator Jonas Hofmann in dem Zusammenhang - und ergänzt, ganz einfach: "Keiner von uns wird 'Nein' sagen, wenn man am Ende der Saison etwas hochhalten kann."