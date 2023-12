Bundesliga: Wieder kein Sieg für Dortmund gegen Mainz

Lange Gesichter bei den Spielern von Borussia Dortmund auf dem Weg in die Winterpause.

Vizemeister Borussia Dortmund hat sich mit einer weiteren enttäuschenden Vorstellung in die Winterpause verabschiedet. Im letzten Spiel des Jahres musste sich die Mannschaft von Trainer Edin Terzic gegen den FSV Mainz 05 mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Nach dem 1:0 durch Julian Brandt (29.) glich Sepp van den Berg (43.) kurz vor der Pause aus.

Die Ergebnisse in den letzten Wochen waren einfach nicht gut, das wissen wir.

Druck auf Terzic wächst

Das sechste Pflichtspiel ohne Sieg in Serie dürfte die Kritik an Terzic verstärken. "Ich habe einen Vertrag unterschrieben bis 2025, und damit habe ich dokumentiert, wie gerne und lange ich bei diesem Verein bleiben möchte", sagte Terzic bei Sat.1.

"Wie lange ich hier bin, das entscheide nicht ich. Das entscheiden natürlich die Führung und das Ergebnis", so Terzic weiter.

Königsklasse für BVB immer mehr in Gefahr

Medienberichte über einen angeblichen "Spieleraufstand" gegen den Trainer hatten bereits vor der Partie für zusätzliche Brisanz gesorgt. Die erneute Qualifikation des Tabellenfünften der Bundesliga für die Champions League gerät mehr und mehr in Gefahr.

BVB kommt zunächst gut in die Partie

Nach der Kritik der vergangenen Tage war der BVB sichtlich um Wiedergutmachung bemüht und übernahm von Beginn an die Regie. Für ein erstes Ausrufezeichen sorgte Jamie Bynoe-Gittens, als er den Ball in der achten Minute mit Wucht an die Latte schoss. Kurz darauf verfehlte der BVB-Angreifer das gegnerische Tor mit einem Fernschuss (16.) nur knapp.