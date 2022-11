Wer steckt eigentlich hinter der ältesten und am weitesten verbreiteten Kryptowährung? Unter Computer Nerds gilt das als das größte Rätsel überhaupt. Wer hat den Bitcoin in die Welt gesetzt? Wo lebt diese Person? Ist sie eine Frau oder ein Mann oder vielleicht ein Kollektiv? Alles, was wir über das Phantom wissen, ist sein Pseudonym: Satoshi Nakamoto. 2008 wird unter diesem Namen ein Konzeptpapier veröffentlicht. Es enthält die Idee eines völlig neuen Zahlungssystems – das Bitcoin-Netzwerk. Einige deuten das als direkte Antwort auf die Bankenkrise. Ein Jahr später stellt der Unbekannte den Code für seine Erfindung ins Netz – für alle frei zugänglich. Was er erschaffen hat, soll die Welt verändern. Eine Vision von mehr Gerechtigkeit und Unabhängigkeit.

Ein vergleichbares digitales Konstrukt hat es bisher noch nie gegeben. Es verbreitet sich wie ein digitaler Organismus auf der ganzen Welt. Keine staatliche Institution kann in das System eingreifen, nicht die Geldmengen steuern oder Rahmenbedingungen festlegen. Das Netzwerk kontrolliert sich selbst. Nach der Veröffentlichung verschwindet der Schöpfer oder die Schöpferin für immer von der Bildfläche. Für die Zukunft gibt der Code klare Regeln vor: Es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Die Vision: Die begrenzte Geldmenge steigert langfristig die Nachfrage. So würde das digital erzeugte Geld seinen Wert erhalten – ein Mittel gegen die Inflation. Das Bitcoin-System wird nur von den Teilnehmenden getragen. Das macht es einzigartig.