Parallelimporte : Wie Russland westliche Sanktionen umgeht

Solche Parallelimporte können unterschiedlich aussehen: Privatpersonen kaufen bei Händlern in Zentralasien in kleinem Umfang iPhones oder Autos und verkaufen sie in Russland zu einem höheren Preis weiter. Oder große Händler kaufen ganze Containerladungen. Und verkaufen etwa über Online-Plattformen weiter an Interessenten in Russland.