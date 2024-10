Bürgerbewegung Finanzwende kritisiert Macht der Sparkassen

"Lobbymacht der Sparkassen"

Mindestens 3,35 Millionen Euro für Lobbyarbeit in Berlin

So gebe der Deutsche Sparkassen und Giroverband (DSGV) jährlich mindestens 3,35 Millionen Euro für die Einflussnahme auf Bundestag und Bundesregierung aus. Einer Studie von Finanzwende von Anfang des Jahres zu Folge liege die Finanzlobby insgesamt ohnehin an der Spitze der Interessenvertretungen im politischen Berlin - noch vor anderen Branchen und Industrien. Gemessen an den Budgets liege der Sparkassenverband auf Platz drei der Finanzlobbyisten.

Beim Sparkassenverband DSGV sieht man das auf Anfrage von ZDFheute allerdings anders. Von "verschleierter Macht" könne keine Rede sein. Man arbeite in Hinblick auf Lobbytätigkeiten transparent und erfülle alle geltenden Meldepflichten, so der Sprecher des Verbandes, Stefan Marotzke.

Die Sparkasseninstitute hätten rund 50 Millionen Kundinnen und Kunden und stünden für 40 Prozent der Kredite an Unternehmen und Selbstständige in Deutschland. "Niemand hat so viele Daten über den deutschen Mittelstand wie wir. Schon deswegen ist unser Rat gefragt. Der DSGV sei in erster Linie kein Lobby-, sondern ein Fachverband.