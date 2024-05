Tag der Arbeit: Welche Bedeutung der 1. Mai heute noch hat

Der 1. Mai ist auch in vielen anderen Ländern ein Feiertag - zum Beispiel in Österreich Italien und Liechtenstein. Auch in vielen nicht-europäischen Ländern gehen jedes Jahr Tausende Menschen am Tag der Arbeit auf die Straße. In englischsprachigen Ländern wie Großbritannien und Irland heißt der Tag "Labour Day". So nennt man den "Tag der Arbeit" auch in den USA und in Kanada - dort wird er allerdings erst im September gefeiert.