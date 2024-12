Klimawandel: Resilienz der Erde "scheint abzunehmen"

Der EU-Klimawandeldienst geht davon aus, dass die Erdtemperatur in diesem Jahr zum ersten Mal mehr als 1,5 Grad höher sein wird als im vorindustriellen Zeitalter. Haben Sie so bald damit gerechnet?

Nico Wunderling: Bei den 1,5 Grad müssen wir unterscheiden: Die Klimaforschung bezieht sich auf den 20-Jahres-Durchschnitt und geht davon aus, dass wir in diesem langjährigen Mittel um 2030 1,5 Grad Erwärmung erreichen werden. Die Prognose für dieses Jahr ist aber spannend, weil wir zum ersten Mal in einem Kalenderjahr - sehr wahrscheinlich - die 1,5 Grad überschreiten werden. Das ist tatsächlich früher, als ich vor einigen Jahren noch erwartet hätte.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Das Wetterphänomen La Niña ("das Mädchen") tritt alle drei bis fünf Jahre auf. Hierbei schieben die Passatwinde das Wasser im Pazifik zwar wie gewohnt von Ost nach West, allerdings sind die Winde deutlich stärker als normalerweise. Es fließt deshalb mehr warmes Wasser Richtung Westen, der Temperaturunterschied zwischen beiden Pazifikküsten wächst. In Indonesien und Australien steigt die Wahrscheinlichkeit für Starkregen und Überschwemmungen, weil dort mehr warmes Wasser ankommt und verdunstet. Auch außerhalb des Pazifiks sind Auswirkungen von La Niña spürbar. Die Wahrscheinlichkeit von Hurrikanen etwa ist in den USA und der Karibik erhöht.

El Niño ("der Junge" oder auch "das Christkind") bezeichnet ein Wetterphänomen im Südpazifik. Normalerweise wehen dort Passatwinde, die das Oberflächenwasser des Pazifiks von Osten nach Westen schieben. Das Wasser erwärmt sich durch die Sonne, bis es vor Australien, Indonesien und Südostasien ankommt. Das sorgt für das feuchtwarme Klima in diesen Regionen. Im östlichen Pazifik, vor Südamerika, strömt kaltes Wasser nach. Das Klima ist dort eher kühl und trocken. Bei einem El-Niño-Ereignis, das alle drei bis sieben Jahre auftritt, schwächen sich die Passatwinde ab oder wechseln sogar die Richtung. Vor Südamerika ist der Pazifik deshalb wärmer als üblich. Es verdunstet mehr Wasser, was zu starken Niederschlägen, Überschwemmungen und Erdrutschen führen kann. In Südostasien bleibt der Pazifik kühler, die Niederschläge werden weniger oder bleiben aus. Die Folge sind Dürren, Waldbrände und Ernteausfälle. Zwar ist El Niño keine Folge des Klimawandels, dieser scheint die Intensität des Wetterereignisses aber zu erhöhen.

ZDFheute: Eine KI-gestützte Analyse hat ergeben, dass die Durchschnittstemperatur in Europa bis 2060 sogar schon um drei Grad steigen könnte - also noch stärker als in bisherigen Simulationen angenommen. Kann KI dabei helfen, in den Prognosen genauer zu werden?