Wasser in der Industrie: Wie Kreislauftechnik helfen kann

Während der landwirtschaftliche Wasserverbrauch in ärmeren Ländern oft noch weit höher liegt, ist sein Anteil in der EU und Deutschland viel geringer. Hier steht die Industrie an erster Stelle. In Deutschland beträgt der industrielle Wasserverbrauch nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN (FAO) rund 62 Prozent.