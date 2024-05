Live: Kiffen am Steuer: Was ist erlaubt?

Nur zwei Wochen nach Beginn der deutschlandweiten Teillegalisierung erlässt Bayern als erstes Bundesland weitreichende Cannabis-Verbote in Biergärten, auf Volksfesten und an öffentlichen Orten, wie dem Englischen Garten in München. Zusätzlich sollen Kommunen die Möglichkeit bekommen, den Konsum von Cannabis-Produkten an öffentlichen Orten zu beschränken. Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen . Das Bundesland hatte sich bis zum Ende gegen das Gesetz ausgesprochen, konnte sich jedoch nicht durchsetzen.