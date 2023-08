Indes äußerte die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Andrea Lindholz juristische Bedenken an dem Vorschlag des Bundesinnenministeriums. "Was Frau Faeser hier macht, sieht stark nach Wahlkampf aus und grenzt an Wählertäuschung", so die CSU-Politikerin. Denn bei weitem nicht jeder Clan, in dem Mitglieder kriminell seien, sei im juristischen Sinne eine kriminelle Vereinigung.