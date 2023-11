Wie die Feuerpause der Hamas nützt

Doch je länger die Feuerpause dauert, desto mehr Zeit hat Hamas sich militärisch neu aufzustellen. Experten gehen davon aus, dass sich weiter viele Kämpfer in Gaza-Stadt versteckt halten. Zwar hat Israels Armee die Stadt umstellt und ist unter anderen in das Schifa-Krankenhaus eingedrungen, wo eine unterirdische Kommandozentrale der Terroristen vermutet wurde. In viele dicht bebaute Gebiete ist das Militär aber noch nicht vorgedrungen.