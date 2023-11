Nahost-Konflikt: Katar fordert Israel zu Friedens-Lösung auf

"Ob wir mit ihr übereinstimmen oder nicht, sie ist Teil der Gesellschaft in Gaza und auch im Westjordanland", so Al Thani. Katar habe die Beziehung zur Hamas aufgebaut, "um Ruhe und Stabilität in der Region zu bewahren". Wenn sein Land dann sehe, dass ein Krieg ausbricht, dann würden diese Kommunikationskanäle - wie bereits in der Vergangenheit - genutzt. Der Regierungschef Katars gilt als federführender Vermittler zwischen den Konfliktparteien