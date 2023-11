Gazastreifen: Israel vor "ganz fürchterlichem Zielkonflikt"

"Israel will die Hamas zerschlagen", erklärt Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Aber "je intensiver die Kampfhandlungen sind, desto schlechter sind die Chancen für die Geiseln". 30.10.2023 | 7:00 min

... die Abwägung zwischen Bodenoffensive und Geiselbefreiung

"Es ist ein ganz fürchterlicher Zielkonflikt", sagt Steinberg. Einerseits will Israel die Hamas zerschlagen, andererseits die Geiseln befreien. "So, wie es im Moment aussieht, hat sich die israelische Regierung für die militärische Variante entschieden."

Israel hat eigenen Angaben zufolge die "zweite Phase" im Gaza-Krieg begonnen - das sei "nun die lange angekündigte Bodenoffensive", so ZDF-Korrespondent Bewerunge aus Tel Aviv. 28.10.2023 | 2:15 min

... das Ziel Israels, die Hamas "vollständig" zu zerschlagen

Die Hamas als militante Organisation habe rund fünfzehn- bis zwanzigtausend Mann, so Steinberg. "Natürlich kann man die zerschlagen, aber das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe in städtischem Terrain mit über zwei Millionen Bewohnern. Es ist möglich, aber schwierig." Er gehe davon aus, dass die Offensive "sicherlich Monate" dauern werde.

Die Armee teilt am Morgen mit, binnen 24 Stunden seien rund 600 Ziele getroffen worden. Gleichzeitig kamen 33 Lastwagen mit humanitärer Hilfe im Gazastreifen an. 30.10.2023 | 1:27 min

Das Problem beginnt selbst im Erfolgsfall an dem Tag, an dem dieser Krieg beendet ist. Nämlich: Wie man diese soziale Organisation unter Kontrolle hält und verhindert, dass wieder eine Terrororganisation entsteht wie die Hamas. Das wird fast unmöglich.

... eine mögliche Ausweitung des Nahost-Konflikts

Wir wissen bisher noch nicht, was das Kalkül der Iraner und das Kalkül der libanesischen Hisbollah ist. Mir scheint es bisher noch so, als wollten beide die große Auseinandersetzung vermeiden.

Die Angriffe aus dem Libanon und zum Teil aus Syrien würden die Israelis aber provozieren. Es gebe daher in der israelischen Politik Stimmen, "die schon in den letzten Wochen einen größeren Schlag gegen die Hisbollah gefordert haben". Hinzu komme die Gefahr, dass künftig jemand ein falsches Ziel treffen könnte - etwa einen hochrangigen Hisbollah-Kommandeur oder umgekehrt einen israelischen Kindergarten.

In Brüssel wird auf einem EU-Krisengipfel darüber diskutiert, wie man dazu beitragen kann, eine Eskalation im Nahen Osten zwischen Israel und der Hamas zu verhindern. 26.10.2023 | 1:37 min

... ein langfristiges politisches Konzept für den Gazastreifen

"Das ist noch vollkommen ungeklärt", so Steinberg. Die USA hätten Israel zuletzt gemahnt und auf eigene Fehler im Irak und Afghanistan verwiesen. An einem langfristigen Konzept für die Region werde laut Steinberg "möglicherweise jetzt in Israel gearbeitet, aber es liegt meines Erachtens noch kein solches Konzept vor."

Wenn Israel seine Ziel erreiche, müsse es den Gazastreifen "zumindest für kurze Zeit erneut besetzen", so Steinberg. "Und dann müssen sie nach Partnern suchen, die vielleicht in der Lage sind, dort Polizeikräfte hinzuschicken, die Verwaltung zu übernehmen. Bisher gibt es einen solchen Akteur nicht."

... eine Zwei-Staaten-Lösung

"An einer politischen Regelung geht kein Weg vorbei, wenn Israel verhindern will, dass es immer wieder - in vielleicht kürzeren Abständen - zu solchen Auseinandersetzungen kommt", so Steinberg.