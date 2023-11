Geiseln in Sicherheit: Habe geträumt, nach Hause zu kommen

Während die einen glücklich Angehörige in die Arme schließen können, bleibt für andere Familien weiter die Ungewissheit. 25.11.2023 | 1:37 min

Diese Szene ging um die Welt: Der neunjährige Ohad rennt im Krankenhaus auf seinen Vater zu und fällt ihm in die Arme. Dieser hält ihn ganz fest und küsst ihn auf den Hals. In weiteren Aufnahmen sitzt der Junge umringt von Freunden und isst ein Eis. Ohad war mit seiner Mutter und seiner Großmutter am Freitag freigekommen. Der Großvater des Jungen verblieb in den Händen der Terroristen.