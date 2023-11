Israel: Weitere Geiseln sollen am Samstag freikommen

Israel und die Hamas hatten sich am Mittwoch nach langwierigen Verhandlungen unter Vermittlung von Katar, den USA und Ägypten auf eine viertägige Feuerpause geeinigt. Die Vereinbarung sieht vor, dass in diesem Zeitraum 50 israelische Geiseln sowie 150 palästinensische Gefangene freigelassen werden sollen. Die Feuerpause kann auf maximal zehn Tage verlängert werden, was den Austausch von weiteren Geiseln und Häflingen ermöglichen würde. Bis zu 100 Geiseln gegen bis zu 300 palästinensische Häftlinge sieht die Einigung aktuell vor.