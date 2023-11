Hamas und Israel offen für längere Feuerpause

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu betonte, die Vereinbarung sehe bereits die Möglichkeit einer Verlängerung vor, wenn an jedem Tag jeweils zehn weitere Geiseln freikommen. Am Sonntag hatte die Hamas 17 Geiseln freigelassen, Israel ließ 39 palästinensische Häftlinge frei.

Israel hat weitere freigelassene Geiseln der Hamas in Empfang genommen. Im Austausch wurden zahlreiche verurteilte Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freigelassen. 27.11.2023 | 2:38 min

Hamas wohl zu Verlängerung um "zwei bis vier Tage" bereit

"Morgen würde die Waffenruhe eigentlich enden, aber im Moment sind die Signale ganz positiv, dass die Feuerpause und damit auch die Freilassung der Geiseln weitergeht", so ZDF-Reporter Dominik Lessmeister. 27.11.2023 | 2:39 min

Netanjahu zeigt sich offen für Verlängerung

Netanjahu, der am Sonntag erstmals seit Kriegsbeginn in den Gazastreifen gereist war, zeigte sich nach einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden offen für eine Verlängerung, wenn die Hamas wie vereinbart jeden Tag zehn weitere Geiseln freilasse.

Die Freilassung der Geiseln sei eine "vertrauensbildende Maßnahme zwischen Hamas und Israel", so Hans-Jakob Schindler vom Counter Extremism Projekt (CEP) Berlin. 27.11.2023 | 5:07 min

Biden will weitere Geisel-Befreiungen und humanitäre Hilfe

Biden sagte am Sonntag, es sei sein Ziel, "dass diese Pause über den morgigen Tag hinaus anhält", damit weitere Geiseln freigelassen werden könnten und mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelange.

Dafür werde er weiter mit Katar, Ägypten und Israel zusammenarbeiten, so der US-Präsident am Sonntag. Ähnlich äußerte sich Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna. Es wäre "gut, hilfreich und notwendig", die Waffenruhe zu verlängern, bis alle Geiseln frei seien, sagte Colonna am Sonntag dem Sender "BFM TV", wie andere französische Medien in der Nacht zum Montag berichteten.