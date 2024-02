Was Nawalnys Tod für Russland bedeutet

Tod in Haft: Was der Tod von Kremlkritiker Alexej Nawalny bedeutet.

Der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny soll in einer Strafkolonie in der russischen Polarregion gestorben sein . Das meldet die Gefängnisbehörde des Landes. Nawalny war der berühmteste politische Gefangene des Landes.

Der 47-Jährige habe sich am Freitag nach einem Spaziergang unwohl gefühlt und das Bewusstsein verloren, teilte die Gefängnisverwaltung mit. Eine Krankenwagenbesatzung habe vergeblich versucht, ihn wiederzubeleben. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch schrieb auf X, sie könne dessen Tod nicht bestätigen. Ein Anwalt sei auf dem Weg zum Gefängnisort. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, Präsident Wladimir Putin sei über den Tod Nawalnys informiert worden. Die Gefängnisbehörde untersuche den Todesfall nach den üblichen Verfahren.

Es sei offensichtlich, dass Nawalny von Russlands Präsident Wladimir Putin getötet wurde, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin. Putin sei es gleichgültig, wer sterbe. Ihm gehe es nur um seinen Machterhalt. Scholz sagte, Nawalny habe für seinen Mut "bezahlt mit seinem Leben".

Was bedeutet der Tod des Politikers? Was bleibt übrig von der Opposition in Russland kurz vor der Präsidentschaftswahl? Darüber spricht ZDFheute live mit der Russlandexpertin Sabine Fischer und mit Nina Niebergall, ZDF-Reporterin mit Spezialgebiet Russland. ZDF-Korrespondent Ulf Röller berichtet über Reaktionen von der Münchner Sicherheitskonferenz.