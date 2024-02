Live: Was bringt das Sicherheitsabkommen?

Der ukrainische Präsident Selenskyj besucht an diesem Freitag Deutschland und Frankreich. Nach dem Treffen mit Bundeskanzler Scholz wird sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeyer ebenfalls im Laufe des Tages mit Selenskyj treffen, bevor dieser am Abend weiter nach Frankreich reist. In Paris soll er im Elysée-Palast vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron empfangen werden. Auch dort ist die Unterzeichnung eines bilateralen Sicherheitsabkommens geplant. Am Samstag ist Selenskyj bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu Gast, wo er eine Rede halten und Gespräche mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris führen will.