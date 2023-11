Russische Konfrontation mit Nato: Plant Putin den nächsten Krieg?

Putin zeigt sich also wieder inmitten der Staats- und Regierungschefs und das während der russische Angriffskrieg in der Ukraine unvermindert weitergeht. Darüber hinaus stelle Russland mit seinen imperialen Ambitionen die größte und dringendste Bedrohung für die Nato -Staaten dar, erklärt Militärexperte Christian Mölling in einer aktuellen Analyse für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Es gehe darum, den nächsten Krieg zu verhindern. Dabei befänden sich die Nato und Deutschland in einem Rennen gegen die Zeit.