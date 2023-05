Moskau will nun offenbar auf die großen Verluste der russischen Luftwaffe in der Ukraine reagieren: Britischen Geheimdienstinformationen zufolge planen die russischen Luftstreitkräfte, eine neue Elite-Einheit für den Einsatz in der Ukraine zu schaffen. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Bericht zum Krieg in der Ukraine des Verteidigungsministeriums in London hervor.