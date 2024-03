Live: Wie kann die Ukraine standhalten?

Das russische Verteidigungsministerium gab an, ein Lager für ukrainische Marine-Drohnen anvisiert und getroffen zu haben. Nach Angaben des ukrainischen Militärs, sind bei dem Beschuss fünf Menschen ums Leben gekommen. Auch ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats in Washington gab an, dass das Ereignis den "dringenden Bedarf" an weiteren "Luftabwehrsystemen" zeige.