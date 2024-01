Angriffe auf Charkiw: Ukrainische Luftabwehr überlastet

Am 23. Januar 2024 führte Russland drei separate Raketenangriffe auf die Stadt Charkiw durch. Der erste fand um 4 Uhr morgens statt, der zweite gegen 7:20 Uhr und der dritte am Abend. Bis zum nächsten Tag sind insgesamt zehn Menschen getötet und Dutzende verwundet worden. Die Schäden an Wohnhäusern und ziviler Infrastruktur sind beträchtlich.