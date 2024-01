Ukraine beklagt Munitionsmangel, Russland auf dem Vormarsch

Die ukrainischen Streitkräfte leiden unter einem gravierenden Mangel an Artilleriemunition, der sie dazu zwingt, kleine Gebiete abzutreten.

Die ukrainische Artillerie ist nur in der Lage, etwa 2.000 Geschosse pro Tag abzufeuern, was fünf bis zehn Mal weniger ist als die russische. Auf einer 1.000 Kilometer langen Frontlinie bedeutet dies, dass einige ukrainische Geschütze mehrere Tage lang schweigen.

Munitions-Nachschub hängt an US-Entscheidung

Putins Truppen versuchten an vielen Stellen anzugreifen. Man wolle die Ukraine zwingen, Reserven auszuspielen, so Oberst Reisner. Ein Durchbruch zeichne sich aber keinesfalls ab. 18.01.2024 | 10:35 min

Munitionsmangel zwingt bereits zu Zugeständnissen

Russland hat die Drohnen- und Raketenangriffe auf ukrainische militärische und infrastrukturelle Ziele in der vergangenen Woche fortgesetzt.

Diese Angriffe waren zwar vergleichsweise geringer als die um die Silvesternacht herum, doch konnte die ukrainische Luftabwehr deutlich weniger Marschflugkörper abschießen als zuvor, was auf einen zunehmenden Mangel an Luftabwehrraketen hindeutet. Russland versucht offenbar, die ukrainische Luftabwehr zu überlasten und auszutrocknen.

Den russischen Truppen gelang es, in die Nähe von Kupjansk und auch südöstlich davon vorzudringen. In der letztgenannten Richtung nahmen sie die Ruinen des kleinen Ortes Krokhmalne ein und drängten die ukrainische 103. Territorialverteidigungsbrigade zurück.

Russisches Schiff wohl schon im Dezember versenkt

Neue Satellitenbilder und Informationen der auf der Krim operierenden ukrainischen Partisanengruppe "Atesh" haben ergeben, dass Russland bei den ukrainischen Drohnenangriffen auf die Krim Ende Dezember 2023 einen bisher unbekannten Schiffsverlust erlitten hat. In der Nähe von Sewastopol wurde das Wrack eines 200 Tonnen schweren Patrouillenboots der Projekt205P-Klasse (sowjetischer Codename Tarantul) als gesunken identifiziert. Das Schiff wurde irgendwann in den letzten Tagen des Jahres getroffen, wahrscheinlich am 29. Dezember.