Mangel an Geschossen: Waffen-Nachschub für Kiew

In Frankreich droht Verteidigungsminister Lecornu sogar mit Beschlagnahmungen, weil die Industrie zu wenig Nachschub produziert. Tschechien will den Mangel auffangen und am Weltmarkt Munition kaufen. 18 Länder haben sich der Initiative bisher angeschlossen. Dabei ist fraglich, ob Munition allein die Wende an der Front bringt und der ukrainischen Armee zu Geländegewinnen verhilft. Denn Selenskyjs Truppen warten auch auf F16-Jets von Verbündeten wie Dänemark.