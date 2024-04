Live: Wie kann der Westen jetzt noch helfen?

Für die ukrainische Armee wird die Lage an der Front immer verzweifelter. Es fehlt an Munition, Raketen, Artillerie und Panzerabwehrwaffen. Außerdem können immer mehr russische Raketen nicht abgefangen werden, weil der Nachschub für die Flugabwehr ausbleibt. Erst kürzlich schlugen drei Raketen in der ukrainischen Stadt Tschernihiw ein , 18 Menschen starben. Auch zwei große Wärmekraftwerke wurden in den letzten Wochen von russischen Raketen zerstört.