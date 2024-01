Live: Geht der Ukraine die Munition aus?

Knappe Reserven der Ukraine: Vorteil für Putins Männer? Militärexperte Gressel bei ZDFheute live

An der Front konnten Putins Männer zuletzt leichte Geländegewinne erzielen, etwa bei Awdijiwka und Bachmut im Osten des Landes. Allerdings sprechen Experten gleichzeitig von schweren Verlusten Russlands, vor allem unter den Elitetruppen. Laut dem Institute for the Study of War (ISW) machen erfahrene Berufssoldaten nur noch einen geringen Anteil der russischen Truppen aus.