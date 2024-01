Ukraine hofft auf weiteren Gefangenenaustausch mit Russland

Russland und die Ukraine haben nach mehreren Monaten Pause wieder Gefangene ausgetauscht. 230 ukrainische Männer und Frauen sowie 250 Russen konnten in ihre Heimat zurückkehren. 04.01.2024 | 0:21 min

Nach dem bisher größten Austausch von Kriegsgefangenen zwischen der Ukraine und Russland hofft Kiew auf die Rückkehr weiterer inhaftierter Kämpfer in ihre Heimat. In den nächsten Wochen könnten noch mehr nach Hause zurückkehren, sagte der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez.

Russland signalisiert weitere Gesprächsbereitschaft

Ukrainische Zivilisten wie die Ärztin Olina und ihre Familie wurden von russischen Soldaten gefoltert - ihr Ehemann und Sohn sogar entführt. Tausende teilen ihr Schicksal. 07.08.2023 | 2:39 min

Nach Berichten über Misshandlungen ukrainischer Kämpfer in russischer Gefangenschaft werten Experten des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) Moskaus Rückkehr zur Praxis des Austauschs nach langer Pause als kalkulierten Schritt. Moskau wolle damit als Teil womöglich größer angelegter Informationsbemühungen zeigen, dass es sich an internationales humanitäres Recht halte, hieß es in der ISW-Analyse.

Noch mehr als 4.000 ukrainische Soldaten in Gefangenschaft

Nach Angaben aus Kiew sind noch mehr als 4.000 Ukrainer in russischer Gefangenschaft, mehr als 2.800 sind demnach bisher nach Hause zurückgekehrt. Der Leiter der ukrainischen Präsidialverwaltung, Andrij Jermak, bekräftigte das Ziel, alle Gefangenen in ihre Heimat zurückzuholen. Das ist auch Teil der sogenannten Friedensformel von Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Weitere Verhandlungen noch im Januar

Jermak kündigte an, dass das nächste Treffen zu dieser Formel mit nationalen Sicherheitsberatern der Staaten noch im Januar in der Schweiz geplant sei. Einen Tag vor Beginn des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos ist dort am 14. Januar eine Ukraine-Konferenz geplant.